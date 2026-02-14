Manfredi | Amministrative Salerno? Credo serva generosità da parte di tutti

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha detto che ci vuole generosità da parte di tutti per le prossime amministrative a Salerno. La sua frase arriva dopo aver visitato il complesso di Santa Chiara, mentre gli chiedevano se la pace tra i vari schieramenti dipenda dall’atteggiamento dell’ex presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Manfredi ha spiegato che solo con uno spirito aperto si può evitare che si spezzi il fronte largo in vista delle elezioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Credo che serva generosità da parte di tutti”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, arrivando al complesso monumentale di Santa Chiara, ha risposto a chi ha chiesto se per evitare la rottura del campo largo a Salerno alle prossime amministrative serva “generosità” da parte dell’ex presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Credo che la volontà della segretaria e del gruppo dirigente del Pd – ha aggiunto – sia fare in modo che il campo largo sia il più possibile presente nelle competizioni delle prossime amministrative”. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

A Salerno, alle prossime elezioni comunali, sembra esserci solo un nome in corsa.

Le imminenti elezioni amministrative a Salerno sono al centro dell’attenzione, con le prime indiscrezioni su liste e candidati.

