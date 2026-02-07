Salerno amministrative | per il momento c’è solo un …campetto

A Salerno, alle prossime elezioni comunali, sembra esserci solo un nome in corsa. Per ora, più che una vera campagna, si tratta ancora di un piccolo campo di gioco, con poche conferme e molte incognite. La città aspetta di capire chi si presenterà e quali strategie useranno i candidati, ma al momento tutto sembra molto in fase di definizione.

Tempo di lettura: 3 minuti Più che un campo largo è un campetto, quello che prova a giocare la sua partita alle prossime elezioni amministrative a Salerno. Quella che doveva essere una conferenza stampa per presentare le proposte di un gruppo di partiti tra cui movimento cinque stelle, azione, AVS ha in realtà dato l’idea di essere una proposta ancora disomogenea e confusa nelle idee. Quello che è chiaro è che all’esperimento di campo largo proposto alle regionali e che ha portato alle elezioni di Roberto Fico, manca un pezzo importante costituito dal partito democratico e dal partito socialista, non a caso assenti a questo tavolo, presentato questa mattina in una conferenza a Stampa al bar Moka. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

A poche ore dalla ratifica delle dimissioni del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, si intensificano i commenti politici.

Le imminenti elezioni amministrative a Salerno sono al centro dell’attenzione, con le prime indiscrezioni su liste e candidati.

