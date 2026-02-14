Mandorlini torna in panchina | sostituirà un ex Juve in Serie C
Andrea Mandorlini torna a sedere in panchina, perché il Ravenna ha deciso di affidargli la guida tecnica al posto di un ex giocatore della Juventus. La scelta mira a portare esperienza e stabilità alla squadra, che in queste settimane fatica a trovare risultati costanti. La società spera che il ritorno dell’allenatore possa rilanciare il rendimento dei giocatori e migliorare la posizione in classifica.
Una manovra attuata per dare una svolta al Ravenna, che in questa fase di stagione cerca continuità e risposte concrete sul campo. Dopo la sconfitta per 2-0 sul campo della Ternana, la dirigenza ha deciso di cambiare la guida tecnica affidando la panchina ad Andrea Mandorlini, pronto a debuttare domenica pomeriggio al Benelli contro la Juventus Next Gen. Con 25 giornate già disputate nel girone B di Serie C, Ravenna occupa ora la posizione di secondo in classifica con 49 punti, a distanza di dieci lunghezze dalla capolista Arezzo. Nonostante l’aritmetica positiva, la dirigenza ha ritenuto opportuno intervenire per dare una scossa al gruppo e provare a consolidare la posizione di vertice. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Mandorlini torna in panchina! Sostituirà un ex Juve in Serie C: il comunicato ufficiale
Marco Mandorlini torna sulla panchina del Ravenna dopo che il club ha deciso di sostituire Marco Marchionni, ex giocatore della Juve, a seguito della sconfitta per 2-0 contro la Ternana.
Mandorlini torna a casa: è il nuovo allenatore del Ravenna
Andrea Mandorlini, originario di Ravenna, torna ad allenare la squadra della sua città dopo molti anni.
Argomenti discussi: Mandorlini torna a casa: è il nuovo allenatore del Ravenna; Ravenna, esonerato Marchionni. Sulla panchina il ritorno a casa di Mandorlini; Ravenna: il favorito per la panchina è Andrea Mandorlini; Calcio, serie C: ufficiale, il nuovo allenatore del Ravenna è Andrea Mandorlini.
Dopo 3 anni, Mandorlini torna su una panchina italiana. Al Ravenna per riscattare l'anno a MantovaCosa sia successo - o meglio, cosa si sia rotto - tra il Ravenna e mister Marco Marchionni non è al momento dato saperlo, ma di certo c'è. tuttomercatoweb.com
Ravenna, esonerato Marchionni. Sulla panchina il ritorno a casa di MandorliniAndrea Mandorlini è il nuovo allenatore del Ravenna. Lo ha comunicato il club che milita nel girone B del campionato di serie C e che, nonostante il secondo posto in classifica, ha esonerato il tecnic ... rainews.it
Mandorlini torna in panchina! L'ex Padova e Mantova ripartirà dalla Serie C: a sceglierlo è il Ravenna dopo l'esonero di Marco Marchionni La società emiliana occupa il secondo posto nel girone B di Serie C, ma nelle ultime settimane è scivolata a -10 dall'Ar facebook