Mandorlini torna in panchina | sostituirà un ex Juve in Serie C

Andrea Mandorlini torna a sedere in panchina, perché il Ravenna ha deciso di affidargli la guida tecnica al posto di un ex giocatore della Juventus. La scelta mira a portare esperienza e stabilità alla squadra, che in queste settimane fatica a trovare risultati costanti. La società spera che il ritorno dell’allenatore possa rilanciare il rendimento dei giocatori e migliorare la posizione in classifica.

Una manovra attuata per dare una svolta al Ravenna, che in questa fase di stagione cerca continuità e risposte concrete sul campo. Dopo la sconfitta per 2-0 sul campo della Ternana, la dirigenza ha deciso di cambiare la guida tecnica affidando la panchina ad Andrea Mandorlini, pronto a debuttare domenica pomeriggio al Benelli contro la Juventus Next Gen. Con 25 giornate già disputate nel girone B di Serie C, Ravenna occupa ora la posizione di secondo in classifica con 49 punti, a distanza di dieci lunghezze dalla capolista Arezzo. Nonostante l’aritmetica positiva, la dirigenza ha ritenuto opportuno intervenire per dare una scossa al gruppo e provare a consolidare la posizione di vertice. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Marco Mandorlini torna sulla panchina del Ravenna dopo che il club ha deciso di sostituire Marco Marchionni, ex giocatore della Juve, a seguito della sconfitta per 2-0 contro la Ternana.

Andrea Mandorlini, originario di Ravenna, torna ad allenare la squadra della sua città dopo molti anni.

