Mandorlini torna in panchina! Sostituirà un ex Juve in Serie C | il comunicato ufficiale

Marco Mandorlini torna sulla panchina del Ravenna dopo che il club ha deciso di sostituire Marco Marchionni, ex giocatore della Juve, a seguito della sconfitta per 2-0 contro la Ternana. Il cambio arriva poche ore dopo la partita, quando il presidente ha annunciato ufficialmente la nuova guida tecnica. Mandorlini, che ha già allenato diverse squadre, prenderà il comando della squadra per cercare di invertire la rotta nel campionato di Serie C.

