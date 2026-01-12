Il Pronto Soccorso di Benevento si trova a fronteggiare numerose criticità che richiedono interventi urgenti. In questa lettera, Rubano si rivolge alla Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria per evidenziare le problematiche e chiedere soluzioni tempestive, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle assistenze e garantire un servizio più efficiente ai cittadini.

Tempo di lettura: 4 minuti Riceviamo e pubblichiamo la lettera indirizzata alla Direttrice Generale dell’A.O.R.N. “San Pio” di Benevento e firmata dall’ on. Francesco Maria Rubano. Il tema centrale è la grave crisi del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Pio. “Gentile Direttrice Generale, la situazione che sta vivendo il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Pio ha ormai assunto contorni di estrema criticità. Le recenti settimane hanno evidenziato, con drammatica chiarezza, che il sistema dell’emergenza–urgenza aziendale opera oggi oltre il limite della sostenibilità, con conseguenze che incidono direttamente sulla sicurezza delle cure e sulla dignità dei pazienti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pronto Soccorso di Benevento oltre il limite: Rubano chiede interventi immediati

Leggi anche: Emergenza "pronto soccorso", Cesetti (Pd) incalza la maggioranza: «Basta propaganda, servono interventi immediati»

Leggi anche: Pronto soccorso, Tanti: "Situazione oltre il limite, dalla Regione servono risposte per la sanità aretina"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Benevento, dal Pronto soccorso al ricovero 200 ore: tempi senza precedenti; San Pio, approvato il decalogo per il Pronto soccorso; 200 ore in pronto soccorso a Benevento: il sindaco Ciarlo chiede spiegazioni; Influenza stagionale, preoccupa il sovraccarico ai pronto soccorso.

Benevento, dal Pronto soccorso al ricovero 200 ore: tempi senza precedenti - Continua a rimanere sotto i riflettori il caso della paziente oncologica rimasta per 200 ore in degenza al Pronto soccorso del Rummo, prima di essere trasferita in reparto. ilmattino.it