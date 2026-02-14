La mamma Chiara denuncia che la vita della piccola Aurora dipende dalla Cardiochirurgia pediatrica, ora minacciata di chiusura. La bambina, affetta da un problema al cuore, riceve cure cruciali in quella struttura, che potrebbe essere ridimensionata nei prossimi mesi. La decisione di tagliare i servizi mette in pericolo le cure di tanti piccoli pazienti come Aurora.

Ancona, 14 febbraio 2026 – Il reparto di Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica dell’ospedale di Torrette rischia di essere depotenziato. Dopo le dimissioni del primario c’è preoccupazione tra le famiglie dei piccoli pazienti. Tra queste c’è anch e Chiara Mormile, presidente di “Un battito d’ali”, una associazione che è attiva all’interno del reparto e con il volontariato mira a migliorare la qualità di vita di bambini e familiari. Mormile è la mamma di una bimba di 10 anni, con una cardiopatia, e ha scritto una lettera al Carlino per salvare il reparto che ha garantito e sta garantendo la vita a sua figlia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mamma Chiara: “La mia piccola Aurora vive grazie alla Cardiochirurgia pediatrica che ora è a rischio”

Neonata di tre mesi trasferita d’urgenza a Bologna a causa delle gravi difficoltà della cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Torrette di Ancona, che non riusciva a garantire le cure necessarie.

La Real Porto, squadra di seconda categoria, ha dimostrato il suo impegno sociale attraverso un gesto di solidarietà durante la cena di Natale al ristorante La Cipolla d’Oro.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Chiara Jaconis, la mamma: Oggi avrebbe 32 anni, ecco il mio dono per lei; Chiara Jaconis, la mamma: 'Oggi avrebbe 32 anni, ecco il mio dono per lei'; Riccardo Muti, la figlia Chiara: Mio padre non è altezzoso, mi ha sempre lasciato libera. Vivo in Francia ai piedi dei Pirenei; Juventus Women, Chiara Beccari: 'Prima tripletta? La dedico a mia mamma ed alla mia famiglia'.

Chiara Jaconis, il ricordo di mamma Cristina: «Ho scritto una canzone per ricordare mia figlia». Oggi avrebbe compiuto 32 anniPADOVA - Il puzzle con la Tour Eiffel e la grande mappa di Disneyland Paris, il diploma di laurea e i suoi adorati peluche. È cambiato tutto ma non è cambiato niente. ilgazzettino.it

Giuliana Chiara Filippi, atleta paralimpica: «La mia corsa è libertà»La ventenne trentina racconta come lo sport ha trasformato una protesi in spinta e uno sguardo in forza. Un percorso umano e sportivo che è solo agli inizi, eppure già ricco di successi. L'abbiamo ... vita.it

Chiara Ferragni, icona senza tempo Imprenditrice, fashion icon, mamma e donna capace di reinventarsi sempre. Chiara Ferragni non segue le tendenze: le crea. Con il suo stile, la sua forza e la sua visione ha dimostrato che i sogni, se creduti davvero, p facebook