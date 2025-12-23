La Real Porto, squadra di seconda categoria, ha dimostrato il suo impegno sociale attraverso un gesto di solidarietà durante la cena di Natale al ristorante La Cipolla d’Oro. Con questa iniziativa, la società ha voluto evidenziare il suo sostegno alla cardiochirurgia pediatrica, sottolineando l’importanza di un impegno concreto per il benessere dei più giovani e delle comunità locali.

Non solo calcio, ma anche un grande cuore che batte per il sociale. È questo il messaggio che ha voluto lanciare la società sportiva Real Porto, che milita nel campionato di seconda categoria di calcio, durante la consueta cena di Natale svolta domenica al ristorante La Cipolla d’Oro. Infatti, la squadra portorecanatese ha raccolto in beneficenza la somma di oltre mille euro. Nel corso della serata, il Real Porto ha organizzato una lotteria con premi messi in palio dagli sponsor. La risposta è stata commovente: grazie alla generosità dei calciatori e delle loro famiglie è stata raccolta la somma di 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il grande cuore della Real Porto per la cardiochirurgia pediatrica

