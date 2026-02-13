Marche | Neonata trasferita d’urgenza a Bologna cardiochirurgia pediatrica in difficoltà Interrogazione alla Giunta

Neonata di tre mesi trasferita d’urgenza a Bologna a causa delle gravi difficoltà della cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Torrette di Ancona, che non riusciva a garantire le cure necessarie. La decisione, presa ieri, ha sollevato molte preoccupazioni tra i genitori e ha portato all’interrogazione alla Giunta regionale delle Marche.

Neonata Trasferita d’Urgenza a Bologna: La Cardiochirurgia Marchigiana in Crisi. Una neonata di soli tre mesi, affetta da una grave patologia cardiaca, è stata trasferita d’urgenza da Ascoli Piceno all’ospedale di Bologna a causa delle difficoltà operative del reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Torrette di Ancona. L’evento ha riacceso i riflettori sulla fragilità del sistema sanitario regionale e sulla necessità di garantire un’assistenza adeguata ai pazienti più vulnerabili, soprattutto ai bambini. La vicenda solleva interrogativi sulla tenuta di un servizio essenziale, già provato da dimissioni e riorganizzazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Una bambina di Ancona è stata trasferita d’urgenza a Bologna dopo che la sua condizione si è aggravata e ha richiesto un supporto di ECMO, un intervento che la struttura locale non era in grado di eseguire.

Una bambina di tre mesi con un grave scompenso cardiaco non ha potuto ricevere assistenza ad Ancona, perché l’ospedale di Torrette non aveva posti disponibili.

