Marche | Neonata trasferita d’urgenza a Bologna cardiochirurgia pediatrica in difficoltà Interrogazione alla Giunta
Neonata di tre mesi trasferita d’urgenza a Bologna a causa delle gravi difficoltà della cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Torrette di Ancona, che non riusciva a garantire le cure necessarie. La decisione, presa ieri, ha sollevato molte preoccupazioni tra i genitori e ha portato all’interrogazione alla Giunta regionale delle Marche.
Neonata Trasferita d’Urgenza a Bologna: La Cardiochirurgia Marchigiana in Crisi. Una neonata di soli tre mesi, affetta da una grave patologia cardiaca, è stata trasferita d’urgenza da Ascoli Piceno all’ospedale di Bologna a causa delle difficoltà operative del reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Torrette di Ancona. L’evento ha riacceso i riflettori sulla fragilità del sistema sanitario regionale e sulla necessità di garantire un’assistenza adeguata ai pazienti più vulnerabili, soprattutto ai bambini. La vicenda solleva interrogativi sulla tenuta di un servizio essenziale, già provato da dimissioni e riorganizzazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu
La Cardiochirurgia pediatrica non è operativa, bambina trasferita d'urgenza a Bologna per una Ecmo
Una bambina di Ancona è stata trasferita d’urgenza a Bologna dopo che la sua condizione si è aggravata e ha richiesto un supporto di ECMO, un intervento che la struttura locale non era in grado di eseguire.
Cardiochirurgia “ingessata”ad Ancona: bimba di 3 mesi con grave scompenso trasferita da Ascoli a Bologna
Una bambina di tre mesi con un grave scompenso cardiaco non ha potuto ricevere assistenza ad Ancona, perché l’ospedale di Torrette non aveva posti disponibili.
Argomenti discussi: La reparto non è operativo, bambina trasferita d'urgenza per una Ecmo; Neonata portata a Bologna da Ascoli: Non è un caso isolato. Cardiochirurgia ad Ancona non sospesa, ma smantellata; La reparto non è operativo, bambina trasferita d'urgenza per una Ecmo.
