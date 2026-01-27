FOTO Torrione sprofonda il lungomare | si apre voragine di tre metri

Una voragine di tre metri si è aperta questa mattina nell’area dei giardinetti di Torrione, nel lungomare di Salerno. L’evento ha causato l’interdizione temporanea dell’accesso, dopo che nelle ore precedenti si era evidenziato un avvallamento. La situazione richiede interventi di verifica e messa in sicurezza per prevenire ulteriori rischi e garantire la sicurezza dei cittadini.

Una profonda voragine si è aperta questa mattina nell'area dei giardinetti di Torrione, dove nella serata di ieri il Comune di Salerno aveva, proprio in virtù di un vistoso avvallamento, deciso di interdire il passaggio delle persone. Un Intervento provvidenziale che probabilmente ha evitato che lo sprofondamento potesse avere conseguenze più gravi, in un orario, quello della mattina quando i giardinetti sono frequentati da tantissime persone, che vengono qui a passeggiare a pochi passi dal mare. È tra i tanti cittadini che sono venuti a vedere cosa è accaduto c'è rabbia e indignazione per il danno.

