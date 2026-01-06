Emergenza maltempo salvate 10 persone intrappolate nell' appartamento allagato

Il 5 gennaio a Lunghezza, Roma, il VI gruppo della protezione civile e i vigili del fuoco hanno messo in salvo 10 persone rimaste intrappolate in un appartamento allagato a causa del maltempo. L'intervento rapido ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando l'importanza della prontezza nelle emergenze. La collaborazione tra le forze di soccorso si è rivelata fondamentale in questa situazione di difficoltà.

Un intervento tempestivo che ha evitato una tragedia. Ieri, lunedì 5 gennaio, 10 persone sono state tratta in salvo dal VI gruppo della protezione civile e dai vigili del fuoco a Lunghezza, zona est di Roma.Fiume Aniene straripatoA causa dell’esondazione del fiume Aniene, il primo piano di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Maltempo in Toscana, a Pistoia evacuata una scuola e salvate due persone intrappolate in auto

Leggi anche: Strade, case allagate e persone salvate. Da Trigoria all'Ardeatina, nel IX municipio a Roma è emergenza maltempo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Strade, case allagate e persone salvate. Da Trigoria all'Ardeatina, nel IX municipio a Roma è emergenza maltempo; Maltempo, Italia flagellata da freddo e piogge | A Roma chiusi parchi e cimiteri per l'Epifania; Nubifragio a Roma, seminterrato allagato a Trigoria: due ragazze intrappolate salvate dai vigili del fuoco; Allagamenti a Roma, Aniene (e non solo) sorvegliato speciale: Pronte le unità di crisi.

Strade, case allagate e persone salvate. Da Trigoria all'Ardeatina, nel IX municipio a Roma è emergenza maltempo - Ore di paura nel IX municipio di Roma per la violenta ondata di maltempo che, tra la serata di domenica e la notte appena trascorsa, ha provocato allagamenti diffusi e numerosi interventi di soccorso. romatoday.it

Frana travolge tre case: trovata morta l'83enne Guerrina Skocaj. Poche ore prima era stato recuperato il corpo senza vita di Quirin Kuhnert - Per far fronte alla situazione, i vigili del fuoco hanno raddoppiato i turni di servizio e hanno avanzato una richiesta formale di rinforzi al Veneto ... ilgazzettino.it

Maltempo a Milano, allerta meteo per rischio idrogeologico: chiesto lo stato di emergenza - Nel frattempo, la Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza a livello nazionale per il maltempo che ha colpito la ... fanpage.it

RIETI. EMERGENZA MALTEMPO. NELLE PROSSIME ORE ANCORA PIOGGIA, VENTO E NEVE SOPRA I 900 METRI Il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, con l'obiettivo di monitorare e fronteggiare adeguatamente i fenomeni metereologici in corso, ha firmat - facebook.com facebook

Check out 'Allagamenti a Roma, Santori (Lega): “L’emergenza non è il maltempo ma l’incapacità amministrativa”' on Gli Scomunicati website x.com