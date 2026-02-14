Maltempo il ciclone piega la città | allagamenti estremi ed evacuazioni Emergenza

Il ciclone ha colpito Roma, causando pesanti allagamenti e costringendo molte persone a lasciare le proprie case. La pioggia intensa e il vento forte hanno allagato diverse zone della città, creando difficoltà negli spostamenti e interruzioni nelle attività quotidiane. Alcuni quartieri sono rimasti senz’acqua e senza corrente, mentre i soccorritori sono impegnati a gestire le evacuazioni. La situazione nel centro storico e nelle periferie si è aggravata rapidamente, con strade diventate fiumi e alberi caduti.

La pioggia è tornata a cadere con violenza su Roma, accompagnata da raffiche di vento e temporali che hanno trasformato strade e quartieri in scenari di emergenza diffusa. L' allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale per la giornata di sabato 14 febbraio 2026 si sta concretizzando con precipitazioni intense e persistenti, mentre un ciclone in transito sull'Italia sta colpendo in modo particolare il Lazio e la Capitale, già messa alla prova nelle ultime ore. Dalla notte i vigili del fuoco hanno effettuato circa 100 interventi tra la città e la provincia, soprattutto per allagamenti, alberi pericolanti e danni provocati da fulmini e vento.