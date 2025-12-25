Emilia Romagna emergenza maltempo e evacuazioni | allerta per fiume Senio

(Adnkronos) – Evacuazioni a causa del maltempo in Emilia Romagna, in una giornata caratterizzata dall'allerta meteo rossa. In particolare a preoccupare è la piena del fiume Senio nel Ravennate che ha indotto le autorità locali a emanare un’ordinanza di evacuazione. A Castel Bolognese il Comune ha invitato le persone coinvolte a recarsi al palasport, che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

