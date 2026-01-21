A Catania, l’impatto del ciclone Harry ha causato danni significativi alla città, che si trova ad affrontare emergenze e criticità diffuse. Non si registrano feriti, ma i danni strutturali e le problematiche legate all’evento mettono in evidenza la necessità di interventi rapidi e mirati per la gestione dell’emergenza. La situazione richiede attenzione e collaborazione tra le istituzioni e la comunità locale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Danni estesi ma nessun ferito. La città di Catania si è svegliata oggi, 21 gennaio, affrontando criticità diffuse e situazioni di emergenza a causa della violenta ondata di maltempo generata dal ciclone Harry. Fortunatamente, non si registrano danni alle persone, ma il bilancio materiale dei danni appare particolarmente pesante. Le zone più colpite dalla furia del mare. Le aree maggiormente danneggiate risultano essere i litorali di viale Kennedy, Ruggero di Lauria e Artale Alagona, oltre al borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti e alle strade adiacenti. La forza del mare agitato ha trascinato barriere di protezione, detriti e ingenti quantità di sabbia, compromettendo la viabilità e la sicurezza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Emergenza maltempo a Catania: città in ginocchio dopo il ciclone Harry, si fa la conta dei danni

Piana di Catania, prima conta dei danni da maltempo: è emergenzaLa Piana di Catania si trova ad affrontare i primi dati relativi ai danni causati dal maltempo.

Il ciclone Harry è passato, ora è il momento della conta dei danni: si va verso la richiesta di stato di calamitàDopo il passaggio del ciclone Harry, si avvia la valutazione dei danni subiti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Emergenza Maltempo, domani scuole ancora chiuse e altri provvedimenti in una nuova ordinanza; Emergenza maltempo, Cocina: Le condizioni meteo sono destinate a peggiorare, prestare attenzione; Maltempo, allerta rossa ed evacuazioni in Sardegna e Sicilia. Auto precipita in voragine su strada - Rinviata la seduta dell'Assemblea Regionale Siciliana; Allerta meteo in Sicilia, escavatore costruisce argini intorno ai lidi.

Emergenza Maltempo, ingenti i danni a Catania. Alle 12 punto stampa del sindaco TrantinoComune di Catania Ufficio Stampa 21.01.2026 Un risveglio segnato da insidie ed emergenze per la città di Catania, colpita in questi giorni dalla violenta ondata di maltempo provocata dal ciclone Harry ... ienesiciliane.it

Maltempo, allerta rossa in Sicilia e Sardegna per il ciclone Harry. Scuole chiuse a Catania e Messina: gli aggiornamentiHa altre 24-48 ore di vita il ciclone Harry, che ha investito il Nord Africa e il sud Italia con raffiche fino a 150 km/h e onde alte fino a 10 metri ... ilmessaggero.it

Maltempo in Sicilia, Carmina: “Dichiarare subito stato di emergenza e calamità naturale” La dichiarazione: https://qds.it/maltempo-sicilia-carmina-dichiarare-subito-stato-emergenza-calamita/ facebook

Villagrande, emergenza maltempo: dighe sorvegliate a vista x.com