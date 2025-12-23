Piene dei fiumi frane e neve | il 24 dicembre scatta l' allerta arancione nel Parmense

Forte maltempo per le festività di Natale, rischio piene dei fiumi e frane: scatta l'allerta arancione per l'entroterra - Nell'avviso viene specificato come siano “previste precipitazioni intense e persistenti, soprattutto sui settori centro- forlitoday.it

Allerta arancione in Emilia Romagna il 24 dicembre: piogge intense, mareggiate e neve - Le precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio, potranno generare diffusi fenomeni franosi: ecco dove ... msn.com

Allerta meteo della Protezione Civile dell'Emilia Romagna per la giornata della Vigilia di Natale, ecco il testo del comunicato "Valida dalle 00:00 del 24 dicembre 2025 fino alle 00:00 del 25 dicembre 2025 Allerta ARANCIONE per piene dei fiumi nell - facebook.com facebook

