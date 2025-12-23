Forte maltempo per le festività di Natale rischio piene dei fiumi e frane | scatta l' allerta arancione per l' entroterra
A causa delle condizioni meteorologiche avverse previste per le festività di Natale, l’Emilia Romagna ha emesso un’allerta arancione per l’entroterra, segnalando rischi di piene dei fiumi e frane. La situazione richiede attenzione e cautela, soprattutto nelle zone interne. La pianura è sotto allerta gialla per vento, mentre si monitorano attentamente le eventuali conseguenze del maltempo durante le festività.
Sarà una vigilia di Natale all'insegna del maltempo. La Protezione civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta arancione per l'area dell'entroterra per piene dei fiumi e frane, mentre gialla per vento in pianura. Nell'avviso viene specificato come siano “previste precipitazioni intense e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
