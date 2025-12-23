Forte maltempo per le festività di Natale rischio piene dei fiumi e frane | scatta l' allerta arancione per l' entroterra

A causa delle condizioni meteorologiche avverse previste per le festività di Natale, l’Emilia Romagna ha emesso un’allerta arancione per l’entroterra, segnalando rischi di piene dei fiumi e frane. La situazione richiede attenzione e cautela, soprattutto nelle zone interne. La pianura è sotto allerta gialla per vento, mentre si monitorano attentamente le eventuali conseguenze del maltempo durante le festività.

Meteo, Vigilia di Natale con piogge, neve e venti molto intensi: le previsioni - Forte Bora sull'alto Adriatico, Tramontana in Liguria e Libeccio. meteo.it

Che tempo fa a Natale 2025? Protezione Civile dirama allerta maltempo in 9 regioni - Già oggi, 23 dicembre la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla in nove regioni. tg.la7.it

Maltempo in arrivo già dalla Vigilia di #Natale con pioggia e forte vento. Neve oltre i 1000 metri in queste aree, Jacopo Bridda . x.com

Forte nevicata in atto a Prato Nevoso la parte più intensa arriverà in serata. Video @jacopozannoni_ #meteoeradar #neve #maltempo - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.