violenta mareggiata a porto recanati strutture allagate e strada litoranea chiusa

Una forte mareggiata si è abbattuta questa mattina a Porto Recanati. Le onde hanno invaso alcune strutture lungo il litorale e la strada che costeggia il mare è stata chiusa al traffico. La situazione si è aggravata in poche ore, creando disagi tra i residenti e i commercianti locali. I soccorritori sono al lavoro per mettere in sicurezza le zone più colpite.

Porto Recanati (Macerata), 5 febbraio 2026 - Forte mareggiata a Porto Recanati, allagate alcune strutture. I disagi, passata la mezzanotte, si stanno verificando da alcune ore la zona di Scossicci a Porto Recanati (Macerata): la forza delle onde ha abbattuto barriere di protezione predisposte con sacchi pieni di sabbia e l'acqua è penetrata in strutture vicine alla spiaggia, allagandole e causando danni a pertinenze, pavimentazioni in legno e marmo, fogne. Si sono verificate interruzioni della fornitura di energia elettrica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini, per monitorare la situazione che al momento sarebbe sotto controllo nonostante i danni e disagi provocati dalla mareggiata che ha lambito anche la strada oltre alle pertinenze di edifici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lo scorso fine settimana, la Calabria è stata interessata da intense perturbazioni, con forti venti e precipitazioni sulla costa tirrenica.

A causa delle crescenti mareggiate sulla costa messinese, la strada lungomare di Furci Siculo è stata temporaneamente chiusa per motivi di sicurezza.

