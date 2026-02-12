Maltempo in Sardegna e Calabria | 320 interventi dei vigili del fuoco
Nelle ultime 24 ore, i vigili del fuoco sono intervenuti più di 320 volte per le emergenze causate dal maltempo in Sardegna e Calabria. Strade allagate, alberi caduti e abitazioni danneggiate hanno costretto i soccorritori a lavorare senza sosta per tutto il giorno. La situazione resta critica, con molte zone ancora senza elettricità e con il rischio di ulteriori peggioramenti.
Milano, 12 feb. (askanews) – Nelle ultime 24 ore i vigili del fuoco hanno svolto più di 320 interventi per il maltempo che ha interessato Sardegna e Calabria. In Sardegna violente raffiche di vento hanno colpito in particolare le province di Sassari e Nuoro, oltre 200 gli interventi effettuati per alberi pericolanti e dissesti statici. Le criticità maggiori in Gallura, dove il vento ha divelto tetti e abbattuto alberi. Ad Arzachena i soccorritori sono intervenuti sulla SP14 per prestare assistenza a una persona rimasta bloccata sotto un albero caduto in strada. Contemporaneamente, una forte perturbazione ha investito il territorio della Calabria, con la provincia di Catanzaro tra le aree più colpite: i vigili del fuoco hanno portato a termine 120 interventi, concentrati principalmente sulla messa in sicurezza di elementi costruttivi e sulla rimozione di alberi caduti o pericolanti.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondimenti su Maltempo Sardegna Calabria
Maltempo: in Sardegna 200 interventi dei Vigili del fuoco
Il maltempo in Sardegna ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco in diverse zone della regione.
Continua l'ondata di maltempo che dal 19 gennaio si è abbattuta su Calabria, Sardegna e Sicilia con intense precipitazioni e forte vento: 1.650 gli interventi dei vigili del fuoco in 3 giorni.
Le intense precipitazioni e i forti venti che hanno interessato Calabria, Sardegna e Sicilia dal 19 gennaio hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, con circa 1.
Ultime notizie su Maltempo Sardegna Calabria
Argomenti discussi: Maltempo in Sardegna, arriva una nuova ondata: piogge e vento fino a lunedì – le previsioni; Maltempo in Sardegna: forte vento e danni in varie zone dell’Isola; Bufera in Sardegna: centinaia le operazioni nella notte nel Nord e Centro dell'Isola per il fortissimo vento; Maltempo in Sardegna e Calabria, oltre 320 interventi dei Vigili del Fuoco | VIDEO.
Maltempo in Sardegna e Calabria, oltre 320 interventi dei vigili del fuocoNelle ultime 24 ore i vigili del fuoco hanno svolto più di 320 interventi per il maltempo che ha interessato Sardegna e Calabria. (ANSA) ... ansa.it
Maltempo, pioggia e bufera di neve in Italia: oltre 320 interventi dei vigili del fuoco. Lo scenario da Nord a SudIl 12 febbraio si apre sotto un cielo inquieto. Una perturbazione atlantica sta attraversando l’Italia portando piogge diffuse, rovesci intensi, neve in quota e raffiche di vento e ... leggo.it
Sardegna e Calabria ancora nella morsa del maltempo - facebook.com facebook
#Maltempo, forte vento nel Nord #Sardegna: per tutta la giornata di ieri e per l’intera notte #vigilidelfuoco impegnati nelle province di Sassari e Nuoro per alberi caduti o pericolanti, tetti divelti. Oltre 200 gli interventi svolti [ #12febbraio 8:30] x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.