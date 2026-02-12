Maltempo in Sardegna e Calabria | 320 interventi dei vigili del fuoco

Nelle ultime 24 ore, i vigili del fuoco sono intervenuti più di 320 volte per le emergenze causate dal maltempo in Sardegna e Calabria. Strade allagate, alberi caduti e abitazioni danneggiate hanno costretto i soccorritori a lavorare senza sosta per tutto il giorno. La situazione resta critica, con molte zone ancora senza elettricità e con il rischio di ulteriori peggioramenti.

Milano, 12 feb. (askanews) – Nelle ultime 24 ore i vigili del fuoco hanno svolto più di 320 interventi per il maltempo che ha interessato Sardegna e Calabria. In Sardegna violente raffiche di vento hanno colpito in particolare le province di Sassari e Nuoro, oltre 200 gli interventi effettuati per alberi pericolanti e dissesti statici. Le criticità maggiori in Gallura, dove il vento ha divelto tetti e abbattuto alberi. Ad Arzachena i soccorritori sono intervenuti sulla SP14 per prestare assistenza a una persona rimasta bloccata sotto un albero caduto in strada. Contemporaneamente, una forte perturbazione ha investito il territorio della Calabria, con la provincia di Catanzaro tra le aree più colpite: i vigili del fuoco hanno portato a termine 120 interventi, concentrati principalmente sulla messa in sicurezza di elementi costruttivi e sulla rimozione di alberi caduti o pericolanti.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il maltempo in Sardegna ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco in diverse zone della regione.

Le intense precipitazioni e i forti venti che hanno interessato Calabria, Sardegna e Sicilia dal 19 gennaio hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, con circa 1.

