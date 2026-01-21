A causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse, sono state avanzate richieste di stato di emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna. Le aree interessate segnalano allagamenti, frane e mareggiate, con evacuazioni e interventi dei vigili del fuoco. La situazione richiede attenzione e monitoraggio continuo per garantire la sicurezza delle persone e delle comunità coinvolte.

Il ciclone Harry ha colpito duramente il Sud Italia con violente mareggiate e forte vento che hanno imperversato su Sicilia, Calabria e Sardegna devastando soprattutto le zone costiere. Gli scenari nelle zone marinare della costa Ionica sono devastanti: lungomari distrutti, muri di abitazioni abbattuti, negozi, case e scantinati allagati. E nel giorno in cui il fenomeno dà segni di attenuazione comincia la conta dei danni. Una prima stima provvisoria la fa il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, che, annunciando per domani la convocazione di una giunta straordinaria per la dichiarazione dello stato di crisi, parla di oltre mezzo miliardo di euro per l'isola. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Maltempo, chiesto lo stato d'emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna | Forte mareggiata a Catania, evacuate decine di famiglie

Maltempo, Salvini: chiesto stato d'emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna | Forte mareggiata a Catania, evacuate decine di famiglieIn risposta alle recenti condizioni meteorologiche avverse, il governo ha richiesto lo stato di emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna.

Maltempo: ancora massima allerta in Calabria, Sicilia e Sardegna | Forte mareggiata a Catania, evacuate decine di famiglieLe regioni di Calabria, Sicilia e Sardegna sono ancora sotto stretta allerta a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Maltempo, danni causati dal ciclone, chiesto intervento governo regionale e nazionale; Maltempo, la Protezione Civile attiva lo stato di preallerta per la Sicilia; Maltempo in Sicilia e Sardegna, evacuazioni per l'arrivo del ciclone Harry; Sicilia – Maltempo, Schifani: Danni per centinaia di milioni. Domani giunta straordinaria per lo stato di emergenza.

Maltempo, Salvini: Chiesto stato emergenza per Calabria, Sicilia e SardegnaVicinanza alle popolazioni di Calabria, Sicilia e Sardegna che sono vittime del maltempo. E’ stato chiesto per tutte e tre le regioni lo stato di emergenza, conto che saremo veloci e solerti a inter ... ilgiornale.it

La premier Meloni: «Siamo vicini alle comunità colpite»«È stato chiesto lo stato di emergenza, per tutte e tre le regioni colpite dal maltempo», Calabria, Sicilia, Sardegna «conto che saremo veloci e solerti a intervenire in queste situazioni». Così il mi ... lanuovasardegna.it

Il Vicepremier e Ministro dei trasporti, Matteo Salvini: «È stato chiesto lo stato di emergenza, per tutte e tre le regioni colpite dal maltempo, Calabria, Sicilia, Sardegna. Conto che saremo veloci e solerti a intervenire in queste situazioni». x.com

Maltempo, Salvini: «Chiesto lo stato di emergenza per Sardegna, Sicilia e Calabria» La premier Meloni: «Siamo vicini alle comunità colpite» - facebook.com facebook