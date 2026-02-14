Maltempo anche a Ortona rinviata la sfilata dei carri di Carnevale

A causa della pioggia intensa e del vento forte previsto per domani, il Comune di Ortona ha deciso di rinviare la sfilata dei carri di Carnevale. La decisione arriva dopo aver monitorato le previsioni meteo e considerando la sicurezza dei partecipanti e degli spettatori, che avevano già iniziato a prepararsi per l’evento.

L'evento previsto il 15 febbraio è rimandato a domenica 22. Resta confermata la data di martedì 17 febbraio L’amministrazione comunale di Ortona informa che, a causa delle condizioni meteo avverse previste per domani, domenica 15 febbraio - con piogge abbondanti e vento forte - la sfilata dei carri allegorici è stata rinviata. La sfilata si terrà domenica 22 febbraio, mantenendo invariato il programma previsto. Resta confermata la data di martedì 17 febbraio. “Sono quindi revocati i provvedimenti inerenti l’ordinanza del Carnevale previsti per la giornata di domani. L’amministrazione comunale conclude l'avviso - ringrazia associazioni, carristi, volontari e cittadini per la collaborazione e la comprensione”.🔗 Leggi su Chietitoday.it

La prima sfilata dei carri di Carnevale a Latina prevista per sabato 7 febbraio è stata annullata a causa del maltempo.

Il Carnevale di Ortona vive sulla creatività di tutta la comunità e quest’anno più che mai abbiamo voluto coinvolgere i più giovani! Le studentesse e gli studenti delle scuole primarie e secondarie hanno lavorato alla realizzazione della mascotte ufficiale del Car facebook