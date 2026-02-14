Una violenta mareggiata ha colpito la foce del Tevere a causa delle intense condizioni meteorologiche, portando all’evacuazione di 50 persone a Fiumicino. Le onde alte e il forte vento hanno compromesso le abitazioni vicino alla spiaggia, costringendo i residenti a lasciare le case in fretta. Tra loro, si è resa necessaria l’assistenza di un’82enne disabile, che è stata messa in salvo con l’ausilio delle forze dell’ordine.

Il maltempo ha messo in ginocchio la foce del Tevere. A Fiumicino evacuate 50 persone e messa in salvo una donna disabile di 82 anni. Allerta arancione su tutta la Regione Lazio Il maltempo si abbatte sulla Capitale e il litorale romano torna a fare i conti con la sua fragilità. Raffiche di vento, pioggia e mareggiate hanno messo in ginocchio l’area della foce del Tevere, dove l’acqua ha superato barriere frangiflutti invadendo le abitazioni e costringendo decine di persone a lasciare le proprie case. Dalle 7.30 i vigili del fuoco sono a lavoro a Fiumicino, in via Passo della Sentinella: la squadra territoriale di Ostia, i sommozzatori, Saf e il funzionario di guardia sono intervenuti in un’area densamente abitata, a ridosso del fiume, dove vivono oltre duecento famiglie. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Maltempo Roma, mareggiata alla foce del Tevere: evacuate 50 persone a Fiumicino

Una mareggiata alla foce del Tevere ha spinto le autorità a evacuare 50 persone a Fiumicino.

Un forte sistema di maltempo ha colpito l’Italia di San Valentino, causando allagamenti e facendo evacuare 50 persone a Fiumicino.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Maltempo Roma, mareggiata alla foce del Tevere: evacuate 50 persone a Fiumicino; Arriva il ciclone di San Valentino: allerta arancione in Calabria, gialla in 4 regioni - Aggiornamento del 13 Febbraio delle ore 20:47; Maltempo in Calabria, il camera car lungo le strade di Paola; Cronaca meteo. Ancora maltempo con piogge, temporali, neve, vento forte e mareggiate. Situazione ed evoluzione prossime ore.

Maltempo a Roma: vento, pioggia e allagamenti. Fiumicino, mareggiata alla foce del Tevere: evacuate 50 personePioggia e raffiche di vento sulla Capitale. Ordinanza del Comune di Roma per limitare le attività all'aperto. Vigili del fuoco e Protezione civile in via Passo della Sentinella per la messa in sicurez ... roma.corriere.it

Maltempo Roma, mareggiata alla foce del Tevere: evacuate 50 persone a FiumicinoRoma ancora nella morsa del maltempo. La Capitale, a partire dalle prima ore di oggi sabato 14 febbraio, è interessanta da una ... msn.com

A Roma sabato di maltempo. Gualtieri firma l'ordinanza: stop agli eventi e parchi chiusi ift.tt/IoJVbzQ x.com

Il maltempo si abbatte sul Centrosud. A Formello, vicino Roma, la frana di un costone investe una abitazione, la casa di Umberto D'Errico. La sua macelleria era un punto di riferimento per il paese. facebook