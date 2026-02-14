Allerta maltempo a Roma tra allagamenti e vento mareggiata a Fiumicino e persone evacuate | eventi annullati

Il maltempo ha colpito Roma, Fiumicino e Ostia, causando allagamenti e vento forte. La causa è un fronte di maltempo che porta piogge intense e raffiche di vento. A Fiumicino, la mareggiata ha invaso le spiagge e spostato alcune auto sulla strada. In alcune zone, decine di persone sono state evacuate dalle loro case per motivi di sicurezza. Molti eventi programmati sono stati cancellati o spostati, tra cui alcune manifestazioni all’aperto. La Protezione civile ha emesso un’allerta arancione, invitando a evitare spostamenti non necessari.

A Roma e Fiumicino è stata diramata un'allerta per il maltempo. Come previsto, nella mattina la pioggia e il vento hanno colpito il litorale tirrenico e alcune zone della Capitale. Le precipitazioni e le raffiche di vento hanno indotto il Comune di Roma a vietare le attività all'aperto, arrivando anche a chiudere i cimiteri per motivi di sicurezza. Una cinquantina di persone sono state evacuate in via Passo della Sentinella a Fiumicino. Allerta maltempo su Roma e Fiumicino Le previsioni meteo non hanno sbagliato. Sul litorale laziale, e in particolare su Fiumicino, nella giornata di sabato 14 febbraio il maltempo ha provocato pesanti disagi.