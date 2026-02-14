Maltempo a Fiumicino allagamenti per la mareggiata alla foce del Tevere

Il maltempo si è abbattuto su Fiumicino, causando allagamenti nella zona della foce del Tevere. La mareggiata ha portato acqua e detriti, sommergendo alcune strade di Fiumara Grande e creando disagi agli abitanti e alle attività locali. La forte mareggiata ha anche danneggiato alcune infrastrutture lungo la costa, rendendo difficile il traffico e la circolazione.

Il maltempo ha colpito il comprensorio del Passo della Sentinella in provincia di Roma. Una violenta mareggiata ha colpito la foce del Tevere a causa delle intense condizioni meteorologiche, portando all'evacuazione di 50 persone a Fiumicino. La Calabria chiede lo stato di emergenza.