Maltempo a Fiumicino allagamenti per la mareggiata alla foce del Tevere

14 feb 2026

Il maltempo si è abbattuto su Fiumicino, causando allagamenti nella zona della foce del Tevere. La mareggiata ha portato acqua e detriti, sommergendo alcune strade di Fiumara Grande e creando disagi agli abitanti e alle attività locali. La forte mareggiata ha anche danneggiato alcune infrastrutture lungo la costa, rendendo difficile il traffico e la circolazione.

Il maltempo ha colpito il comprensorio del Passo della Sentinella in provincia di Roma- Allagamenti per la mareggiata alla foce del Tevere a Fiumara Grande (fonte Ansa Video). 🔗 Leggi su Panorama.it

Maltempo Roma, mareggiata alla foce del Tevere: evacuate 50 persone a Fiumicino

Una violenta mareggiata ha colpito la foce del Tevere a causa delle intense condizioni meteorologiche, portando all’evacuazione di 50 persone a Fiumicino.

Una mareggiata alla foce del Tevere ha spinto le autorità a evacuare 50 persone a Fiumicino.

