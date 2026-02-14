Ilia Malinin, protagonista di un oro annunciato, si è trovato a terra sul ghiaccio durante la sua esibizione libera, lasciando il pubblico senza parole. Dopo aver tentato ripetutamente i suoi salti più difficili, il pattinatore ha commesso errori su ogni mossa, finendo 15° in classifica. Malinin si è mostrato confuso e deluso, chiedendosi cosa possa aver causato il suo tracollo improvviso. La delusione si è letto nei suoi occhi mentre si rialzava, con le lacrime che tradivano l’amarezza di un momento difficile.

Anche il ghiaccio piange. L'oro più annunciato dell'Olimpiade va in mille pezzi sulla patinoire di Milano. Prigioniero della tensione e di se stesso, Ilia Malinin crolla sotto il peso della fama che l'ha preceduto: quel famoso quadruplo Axel che, eseguito in questo contesto, avrebbe dovuto consegnarlo alla storia, è solo semplice; il Loop solo doppio, il Lutz è un disastro. Gli altri salti sono aperti, l'esecuzione incerta. Si salva solo il back flip, che però non dà punti e in un programma così mal eseguito alla fine sventola come una bandiera slabbrata su un cumulo di macerie. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Malinin, dall'oro più atteso alla caduta sul ghiaccio: le lacrime del dio dei quadrupli tornato umano

Ilia Malinin ha sbagliato un salto importante, cosa che ha cambiato le sorti della gara e ha permesso al kazako Mikhail Shaidorov di vincere l’oro al Forum di Milano.

Ilia Malinin, famoso per i suoi quadrupli perfetti, ha commesso diversi errori durante la finale del Forum di Milano, portando alla vittoria inattesa di Mikhail Shaidorov, pattinatore kazako.

