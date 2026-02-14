Clamoroso al Forum | disastro Malinin il Dio dei quadrupli è umano L’oro va a sorpresa al kazako Shaidorov

Ilia Malinin ha sbagliato un salto importante, cosa che ha cambiato le sorti della gara e ha permesso al kazako Mikhail Shaidorov di vincere l’oro al Forum di Milano. Malinin, considerato il “Dio dei quadrupli”, ha commesso un errore che ha sorpreso tutti, anche i suoi tifosi più fedeli. A pochi istanti dalla fine, Shaidorov ha eseguito un’esibizione impeccabile, conquistando il primo posto e lasciando il pubblico senza parole.

Tutto il mondo aspettava Ilia Malinin, ma il Forum di Milano incorona il kazako Mikhail Shaidorov nuovo re nel pattinaggio artistico, nella finale più clamorosa di queste Olimpiadi invernali 2026. Era forse l'evento più atteso a livello planetario (insieme alla finale di hockey): il mondo si accingeva a celebrare il 21 americano che si chiamare Quad God e stava dominando il pattinaggio. Invece anche il Dio dei quadrupli è umano: è crollato, dilaniato da una pressione e da una tensione che si percepiva nell'aria e sul ghiaccio del Forum. Tutti si chiedevano se Malinin avesse potuto fare addirittura un quintuplo, quale punteggio stratosferico avrebbe potuto raggiungere.