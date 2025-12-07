Pentathlon Aurora Tognetti e Giorgio Malan si laureano campioni italiani a Montelibretti

Aurora Tognetti (Carabinieri) e Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) si sono laureati campioni nazionali in occasione del Campionato Italiano Assoluto “Memorial Valter Magini”, disputato al Centro di Preparazione Olimpica di Montelibretti (Roma). La finale femminile ha visto Aurora Tognetti chiudere con 1441 punti, alle sue spalle la 16enne Annachiara Allara (Junior Asti), medaglia d’argento con 1397 punti, e la 17enne Carla Ambroset (Pentanuoto), che si mette al collo la medaglia di bronzo con 1375 punti. Le parole di Aurora Tognetti al sito ufficiale della FIPM: “ Dopo il finale della stagione internazionale questo è un ottimo punto di ripartenza per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pentathlon, Aurora Tognetti e Giorgio Malan si laureano campioni italiani a Montelibretti

Altre letture consigliate

Campionato Italiano Assoluto: trionfano Aurora Tognetti e Giorgio Malan - Il Pentathlon Moderno italiano chiude in bellezza la stagione 2025: Aurora Tognetti (Carabinieri) e Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) hanno trionfato al Campionato Italiano Assoluto “Memorial Valter Magi ... Riporta tuttosport.com

Pentathlon, Giorgio Malan e la giovanissima Annachiara Allara svettano nelle qualificazioni degli Assoluti - Entra sempre più nel vivo il Campionato Italiano Assoluto 2025 di pentathlon moderno "Memorial Valter Magini" in corso di svolgimento a Montelibretti ... oasport.it scrive

Pentathlon, Aurora Tognetti approda in finale a Budapest! - Prosegue nel migliore dei modi per l’Italia la seconda tappa della Coppa del Mondo 2025 di pentathlon moderno: a Budapest, in Ungheria, l’unica azzurra ad aver centrato le semifinali nell’individuale ... Riporta oasport.it