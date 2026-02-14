Barbera | Da Gratteri parole ai limiti dell’eversione

Augusto Barbera ha criticato duramente le dichiarazioni del procuratore Gratteri, accusandolo di aver pronunciato parole che rasentano l’eversione. La sua presa di posizione arriva dopo che Gratteri ha cercato di dividere gli italiani con un intervento che Barbera definisce provocatorio. In un video pubblicato sui social del ‘Comitato si riforma’, l’ex presidente della Corte Costituzionale ha sottolineato come il tono usato dal procuratore abbia creato tensioni tra cittadini, indagati, imputati e appartenenti a diverse categorie.

