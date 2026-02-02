L’azzurro non riesce a conquistare il titolo al PokerStars Open di Campione. Nonostante la presenza di diversi italiani in finale, la vittoria va allo svizzero Nuhiu, che nel testa a testa finale supera Vincenzo Petruzziello. Gli italiani tentano, ma alla fine il trionfo resta fuori dalla loro portata.

Domenica sera è calato il sipario. La picca più ambita non batte bandiera tricolore. E dire che gli italiani al tavolo finale erano davvero il tanti. Il PokerStars Open di Campione ha eletto il proprio vincitore: lo svizzero Elvir Nuhiu, primo dopo un deal a tre Tra i protagonisti più attesi c'era sicuramente Giorgio Favotto che iniziava il final day del PokerStars Open in testa al chipcount con quasi due milioni di chips di vantaggio sul secondo in graduatoria. Ancora una volta il poker ha dimostrato che nulla è scritto. Anzi: la storia può cambiare, in meglio e in peggio, nel giro di qualche mano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - PokerStars Open Main Event: niente da fare per gli azzurri. Trionfa Nuhiu

