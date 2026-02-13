Madame annuncia il Tour Estate 2026 i biglietti

Madame ha deciso di partire con il suo Tour Estate 2026, portando la sua musica sui palchi dei festival più importanti in Italia. La cantante ha aperto le vendite dei biglietti, promettendo uno spettacolo ricco di energia e novità. Il tour si svolgerà durante l’estate, coinvolgendo diverse città e attirando un pubblico entusiasta.

Madame annuncia il Madame Tour Estate 2026 con cui la cantautrice sarà protagonista sui palchi dei principali festival italiani. Madame annuncia il Madame Tour Estate 2026. Quest'estate la cantautrice sarà protagonista sui palchi dei principali festival italiani. I biglietti saranno disponibili a partire da oggi alle 18.00 online e nei punti vendita abituali, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music. Il calendario completo. 3 luglio 2026 – Legnano (MI) – Rugby Sound Festival – Castello 6 luglio 2026 – Collegno (TO) – Flowers Festival – Parco della Certosa Reale 9 luglio 2026 – Genova – Live in Genova Festival – Arena del Mare – Area Porto Antico 12 luglio 2026 – Cervere (CN) – Anima Festival – Anfiteatro dell'anima 27 luglio 2026 – Villafranca (VR) – Villafranca Festival 2026 – Castello Scaligero 29 luglio 2026 – Udine – Udine Vola 2026 – Castello 3 agosto 2026 – Pescara – Zoo Music Fest – Porto Turistico 9 agosto 2026 – Cattolica (RN) – Arena della Regina 11 agosto 2026 – Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live – Villa Bertelli 12 agosto 2026 – Castiglioncello (LI) – Castiglioncello Festival – Castello Pasquini 23 agosto 2026 – Ostuni (BR) – Arena Bianca (Foro Boario) 25 agosto 2026 – Barletta (BT) – Fossato del Castello 2 settembre 2026 – Vicenza – Vicenza in Festival – Piazza dei Signori 11 settembre 2026 – Palermo – Dream Pop Fest – Teatro di Verdura 13 settembre 2026 – Taormina (ME) – Festival Taormina Arte – Teatro Antico.