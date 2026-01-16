Maria Corina Machado regala il Nobel per la Pace a Trump

Il 16 gennaio 2026, Maria Corina Machado, vincitrice venezuelana del Premio Nobel per la Pace, ha dichiarato di aver consegnato la sua medaglia a Donald Trump presso la Casa Bianca. Questa scelta ha suscitato attenzione e commenti nel panorama internazionale, evidenziando un gesto simbolico che invita a riflettere sui valori e sui messaggi associati a premi come il Nobel per la Pace.

Washington, 16 gennaio 2026 – La vincitrice venezuelana del Premio Nobel per la Pace Maria Corina Machado ha affermato di aver consegnato la sua medaglia del Premio Nobel per la Pace a Donald Trump alla Casa Bianca. Lo riferisce il sito di Sky News. Il gesto, ha spiegato, è stato motivato dalla riconoscenza per “il suo impegno unico per la nostra libertà”. La leader dell’opposizione venezuelana ha incontrato oggi, giovedì 15 gennaio, Trump in un vertice durato oltre due ore Lo hanno reso noto i giornalisti del pool, precisando che Machado è entrata nella West Wing intorno a mezzogiorno (ora locale) e ne è uscita pochi minuti prima delle 14. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Venezuela: Maria Corina Machado ha consegnato a Trump il suo premio Nobel per la pace

Leggi anche: María Corina Machado ha regalato il suo premio Nobel per la pace al presidente Donald Trump

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Machado: «Ho consegnato il mio premio Nobel a Trump». Gli Usa vendono petrolio venezuelano per mezzo miliardo; Machado regala a Trump la medaglia del Nobel. Ma il presidente non cambia idea - La proposta di Delcy Rodriguez: Riforma parziale della legge sugli idrocarburi; Machado regala a Trump il suo Nobel per la pace: cosa significa davvero; Venezuela, Machado regala a Trump il suo Premio Nobel per la Pace.

Venezuela, Machado regala il Nobel per la Pace a Trump. Lui: “Grazie, è per lavoro che ho svolto” - La leader dell'opposizione venezuelana ha donato simbolicamente il prestigioso premio durante l'incontro alla Casa Bianca ... ilfattoquotidiano.it