Ma quale canzone fascista a Chioggia il ministero dell’Istruzione mette la parola fine alle polemiche esilaranti

Il ministero dell’Istruzione ha chiarito che non c’è stata alcuna canzone fascista a Chioggia, stoppando le polemiche infondate scatenate da accuse strumentali. La polemica, nata sui social, si è sviluppata dopo che alcuni hanno sostenuto che gli studenti avessero cantato un inno di stampo fascista durante una cerimonia commemorativa. In realtà, si tratta di una confusione alimentata dall’interpretazione sbagliata di un brano musicale, che non aveva nulla di politico. Un insegnante presente ha spiegato che si trattava di un canto tradizionale, usato spesso in occasione delle celebrazioni ufficiali, e non

Una non notizia, frutto del livore ideologico e dell’ignoranza della sinistra. Nessuna canzone neo-fascista à stata intonata dagli studenti di una scuola di Chioggia con la “complicità” delle insegnati nel corso della commemorazione del Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata. L’accusa esilarante, mossa dalla Cgil, diffusa con generosità dalla grande stampa ed enfatizzata sul web in un tam tam di post corredati dal video della rappresentazione, è stata smentita da un nota del Ministero dell’Istruzione e del merito. Canzone neofascista a Chioggia, il ministero smentisce: non è vero. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ma quale canzone fascista a Chioggia, il ministero dell’Istruzione mette la parola fine alle polemiche esilaranti Chioggia, il Ministero: “Nessuna canzone fascista a scuola per il Giorno del Ricordo” Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha chiarito che nessuna canzone fascista sarà ascoltata nelle scuole italiane durante le celebrazioni del Giorno del Ricordo. "Accertamenti sulla schedatura dei prof". Il ministero dell'Istruzione spegne le polemiche Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato di aver aperto accertamenti sulle accuse di schedature nelle scuole. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. IL FASCISMO È UN CRIMINE #fascismo #resistenza #politica #tiktok #destra #antifascismo #neiperte Argomenti discussi: Pucci rinuncia a Sanremo: 'Termine fascista non dovrebbe esistere, non odio nessuno'. “Dopo attenta verifica con la dirigenza dell’istituto scolastico, il ministero ha appurato che, contrariamente a quanto affermato da esponenti politici e da organi di stampa, nell’Istituto di Chioggia il 10 febbraio non si è cantata alcuna ‘canzone fascista’“. facebook Canzone neofascista nel Giorno del ricordo, polemica a Chioggia. Coro delle medie la esegue alla cerimonia. Cgil, 'intervenga l'Ufficio scolastico' #ANSA x.com