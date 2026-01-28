Accertamenti sulla schedatura dei prof Il ministero dell' Istruzione spegne le polemiche

Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato di aver aperto accertamenti sulle accuse di schedature nelle scuole. Il ministero guidato da Giuseppe Valditara cerca di chiudere le polemiche nate dopo le accuse di liste di proscrizione di studenti di destra, associate al movimento Azione studentesca. L’obiettivo è fare chiarezza e verificare se ci siano state attività illecite o semplici malintesi. Intanto, le polemiche continuano a tenere banco nel mondo scolastico e tra i politici.

Il ministero dell'Istruzione e del Merito risponde alle polemiche. Il dicastero guidato da Giuseppe Valditara ha reso noto l'avvio di accertamenti sulle presunte schedature o liste di proscrizione nelle scuole targate Azione studentesca, movimento di studenti di destra. Sul punto è intervenuto il sottosegretario Paola Frassinetti: "Da quanto risulta al momento si tratta di un'iniziativa autonoma promossa da alcuni studenti, che avrebbero effettuato una sorta di sondaggio anonimo. Non si tratterebbe di una 'schedatura' o di liste di 'proscrizione', stante l'anonimato, ma di una iniziativa simile ad altre e riconducibili a sensibilità e posizioni politiche diverse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito chiarisce che nessun ufficio scolastico regionale ha richiesto o effettuato la schedatura delle studentesse e degli studenti palestinesi.

Il Ministero dell'Istruzione ha avviato una rilevazione anonima sugli studenti palestinesi nelle scuole italiane per l'anno scolastico 20252026, finalizzata al sostegno didattico.

