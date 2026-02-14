Chioggia il Ministero | Nessuna canzone fascista a scuola per il Giorno del Ricordo

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha chiarito che nessuna canzone fascista sarà ascoltata nelle scuole italiane durante le celebrazioni del Giorno del Ricordo. La precisazione arriva dopo che all’Istituto comprensivo Sottomarina Nord di Chioggia si è verificato un episodio in cui un brano controverso è stato eseguito davanti agli studenti. La scuola aveva programmato un momento di riflessione, ma il fatto ha suscitato molte critiche tra genitori e insegnanti.