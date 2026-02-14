Chioggia il Ministero | Nessuna canzone fascista a scuola per il Giorno del Ricordo
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha chiarito che nessuna canzone fascista sarà ascoltata nelle scuole italiane durante le celebrazioni del Giorno del Ricordo. La precisazione arriva dopo che all’Istituto comprensivo Sottomarina Nord di Chioggia si è verificato un episodio in cui un brano controverso è stato eseguito davanti agli studenti. La scuola aveva programmato un momento di riflessione, ma il fatto ha suscitato molte critiche tra genitori e insegnanti.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito interviene sul caso dell’Istituto comprensivo Sottomarina Nord di Chioggia, finito al centro di polemiche per l’esecuzione di un brano durante le celebrazioni del 10 febbraio. Secondo quanto comunicato in una nota ufficiale, “dopo attenta verifica con la dirigenza dell’istituto scolastico” non sarebbe stata cantata alcuna “canzone fascista”, smentendo quanto sostenuto da alcuni esponenti politici e riportato da organi di stampa. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Chioggia: studenti cantano brano neofascista al Giorno del Ricordo. Ministero avvia accertamenti, CGIL e PD chiedono interventi urgenti
Gli studenti di un liceo di Chioggia hanno cantato il brano
Giorno del Ricordo, nota del Ministero alle scuole: favorire iniziative e viaggi nei luoghi delle foibe
Il Ministero dell’Istruzione invita le scuole a partecipare il 10 febbraio alle celebrazioni del Giorno del Ricordo.
Giovinezza è una canzone fascista #Giovinezza #fascismo #ilcommiato
Foibe, il ministero: La canzone della scuola di Chioggia non era fascistaNell'Istituto comprensivo Sottomarina Nord di Chioggia, il 10 febbraio non si è cantata alcuna 'canzone fascista', dichiara il Mim ... dire.it
Chioggia: studenti cantano brano neofascista al Giorno del Ricordo. Ministero avvia accertamenti, CGIL e PD chiedono interventi urgentiGli studenti di un istituto comprensivo di Chioggia, in provincia di Venezia, hanno interpretato il brano Di là dall'acqua della Compagnia dell'Anello durante la commemorazione del Giorno del Ricord ... orizzontescuola.it
Il Ministero dell’Istruzione apre un’inchiesta sul plesso Pascoli-Galilei di Chioggia dopo che gli alunni hanno eseguito il brano “Di là dall’acqua” de La Compagnia dell’Anello per il Giorno del Ricordo facebook