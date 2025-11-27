Meloni spacca la sinistra Conte ci sarà ad Atreju mentre Schlein rifiuta ancora
Il confronto tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein ad Atreju sta assumendo le sembianze di una telenovela. Dopo l'apertura al confronto da parte della Premier, in cui invitava anche il leader movimento cinque stelle Giuseppe Conte, la Schlein replica: “Se la presidente del Consiglio, vuole un confronto unico con Schlein e Conte allora porti Salvini e facciamo un confronto di coalizione". La segretaria del Partito democratico, intervenendo nel corso della trasmissione "Piazzapulita" ha aggiunto che "se Meloni vuole portare anche Tajani, allora noi portiamo Fratoianni e Bonelli. È scappata ancora una volta dal confronto, è assurdo". 🔗 Leggi su Iltempo.it
