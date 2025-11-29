Manfredi o’ saggio. Schlein ad Atreju? “ Credo che non bisognava entrare nella trappola di Meloni ”. Conte che va? “Penso che Schlein e Conte dovessero coordinarsi prima”. A Montepulciano arriva il sindaco di Napoli ed è una sfogliatella. Sindaco lo sai che Schlein all’assemblea del Pd vuole farsi incoronare come candidata premier? “ Mi sembra la soluzione naturale ”. Sindaco ma cosa ne pensi del cambio di legge elettorale? “Non va cambiata ma se si cambia.”. Si faranno le primarie? “Eh. Manca un anno e mezzo vediamo”. E tu? “Sindaco di Napoli”. Caro sindaco lo sai che Meloni ti teme e che non parla mai di te? “Dite?”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Parla Manfredi: "Schlein ad Atreju? Non bisognava entrare nella trappola. Se Meloni mi invita ad Atreju ci vado"