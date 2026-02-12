Offerte ho Mobile 2026 | 4,95€ 5G a 9,99€ e tutte le tariffe aggiornate

Le offerte di ho Mobile per il 2026 puntano tutto sul risparmio e sul 5G. Chi si attiva ora ottiene il primo mese gratis e inizia a pagare solo dal secondo mese, scegliendo tra tariffe che partono da 4,95 euro e il 5G a 9,99 euro. L’obiettivo è attrarre chi cerca comunicazioni veloci senza spendere troppo.

Nel 2026 le offerte ho Mobile si concentrano su due pilastri: massimo risparmio e 5G accessibile. In più, se attivi ora ricevi anche il primo mese in omaggio e inizierai a pagare dal secondo mese il prezzo della tariffa che hai scelto. Mentre il mercato delle telecomunicazioni italiane continua a evolversi, ho. Mobile consolida la sua posizione come operatore low-cost su infrastruttura Vodafone, puntando su trasparenza e prezzi chiari. ho Mobile è il marchio di VEI S.r.l., l’operatore virtuale controllato da Vodafone. Sebbene l’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Fastweb sia l’evento dell’anno nel settore telco, ho. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

Scopri ho Mobile 5G: 150 Giga di traffico, il primo mese gratuito e una connessione veloce a soli 9,95€.

100 giga a 4,95 euro e un mese omaggio: ecco la nuova super offerta ho. MobileTutto ciò che serve e 100 giga a 4,95 euro al mese con la nuova aggressiva offerta di ho. Mobile: ecco come attivarla con un mese gratis. tuttoandroid.net

ho. Mobile, nuova offerta low-cost: 100 Giga e minuti illimitati a 4,95 euro mensiliDal 9 febbraio 2026 l'operatore virtuale rende accessibile una nuova opzione ricaricabile caratterizzata da un canone mensile particolarmente aggressivo. La proposta include un ampio bundle dati e tra ... hwupgrade.it

