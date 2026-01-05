Allarme a Riccione Un lupo scende al mare Avvistato vicino al liceo

A Riccione, si è registrato un avvistamento di un lupo nei pressi del mare, nelle vicinanze del liceo. Gli incontri con questi animali, un tempo limitati alle zone rurali, stanno diventando più frequenti in tutta la provincia, coinvolgendo anche aree urbane e costiere. La presenza crescente di lupi rappresenta un elemento di attenzione per la sicurezza e l’ecosistema locale, richiedendo una costante sorveglianza e approfondimenti.

Dall'entroterra fino ad arrivare quasi al mare. Continuano a moltiplicarsi in tutta la provincia gli avvistamenti di lupi. L'ultima segnalazione arriva da viale Cattolica, a Riccione, una zona residenziale non lontana dal liceo Volta-Fellini, a ridosso del rio Melo e del parco. La notizia è emersa attraverso un post pubblicato nel gruppo Facebook Come vorremmo la nostra Riccione, nel quale un cittadino ha riferito di aver visto l'animale intorno alle 20.45 di sabato. Nel messaggio si legge: "Stasera alle 20.45 in viale Cattolica a Riccione gira un lupo é solo d tranquillo, i carabinieri sono stati avvisati ed è stato fatto un sopralluogo, state attenti lo stesso sia voi che i vostri amici animali".

