Bologna lupo avvistato a Villa Ghigi | scatta l’ordinanza del sindaco

Da ilrestodelcarlino.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bologna, un lupo è stato avvistato recentemente a Villa Ghigi. Per garantire la sicurezza di residenti e animali domestici, il Comune ha adottato un’ordinanza, firmata dal sindaco Matteo Lepore, che prevede misure di tutela e monitoraggio dell’area. L’intervento mira a gestire la presenza dell’animale nel rispetto delle normative vigenti e a garantire la tranquillità della comunità locale.

Bologna, 31 dicembre 2025 – Un lupo si aggira a Villa Ghigi. E il Comune, per salvaguardare l’incolumità di persone e animali domestici, è intervenuto con un’ordinanza, firmata dal sindaco Matteo Lepore. Negli ultimi giorni, infatti, sono arrivate al Comune  diverse segnalazioni relative ad avvistamenti di un esemplare di lupo nelle aree collinari, in particolare nei pressi del parco. Così, come spiegano da Palazzo d’Accursio, è stata emanata l’ordinanza, con obblighi e divieti, “per evitare il più possibile situazioni di disagio o potenziali interazioni indesiderate con l’animale, sia da parte delle persone che degli animali domestici, e anche per tutelare l’esemplare stesso, salvaguardandone il comportamento naturale e l’indole selvatica”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

