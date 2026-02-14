Indagato per omicidio stradale | l’accusa ad Andrea Stroppa l' uomo di Musk in Italia

Andrea Stroppa, accusato di omicidio stradale, è coinvolto in un incidente che ha causato la morte di Mirco Garofano, un ragazzo di 18 anni, il 31 gennaio a Roma. La polizia ha ricostruito che Stroppa guidava una Smart quando ha investito il giovane mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Filippo Fiorentini. Stroppa, noto come uomo di fiducia di Elon Musk in Italia, si trova ora sotto inchiesta. I dettagli dell’incidente sono stati chiariti grazie alle testimonianze e ai rilievi sulla scena.

Sono arrivate a una svolta le indagini sull'incidente stradale che il 31 gennaio scorso ha ucciso il 18enne Mirco Garofano mentre attraversava le strisce pedonali in Via Filippo Fiorentini, quartiere romano di Collatino: alla guida della Smart c'era il 32enne Andrea Stroppa, uomo di fiducia di Elon Musk nel nostro Paese. Le accuse a Stroppa. Il conducente Stroppa si è subito fermato prestando soccorso ma, all'arrivo dell'ambulanza, il giovane 18enne era già morto per l'impatto violentissimo con l'auto. Come riporta IlMessaggero, il "mago" dell'informatica sarebbe indagato per omicidio stradale.