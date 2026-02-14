L’Unità | dal 1924 storia di un giornale e di un’Italia in lotta tra fascismo e ricostruzione democratica

Il giornalista Antonio Gramsci ha fondato “L’Unità” nel 1924, in risposta alle crescenti pressioni del fascismo e alla necessità di difendere la libertà di stampa. Il nuovo documentario trasmetto su La7 mostra come il quotidiano abbia resistito alle repressioni del regime, spesso nascosto sotto pseudonimi e con edizioni clandestine. La ripresa delle pubblicazioni e il ruolo di “L’Unità” nella lotta antifascista rappresentano un capitolo cruciale della storia italiana.

"L'Unità", un viaggio nella storia del giornalismo italiano. Un documentario in onda su La7 ha ripercorso la storia de "L'Unità", il quotidiano fondato da Antonio Gramsci nel 1924. L'iniziativa, presentata il 14 febbraio 2026, offre uno sguardo approfondito su un'icona del giornalismo italiano, esplorandone l'evoluzione e l'impatto sulla società e sulla politica del paese. Le origini e la sfida del fascismo. "L'Unità" nacque in un'Italia post-bellina segnata da profonde tensioni sociali e politiche. Antonio Gramsci, già figura di spicco del movimento socialista, intuì la necessità di un organo di stampa che desse voce alle istanze delle classi popolari e che promuovesse un'analisi critica della realtà.