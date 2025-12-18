Scopri un emozionante viaggio attraverso un inverno di luci e ombre, tra il fascismo e la Resistenza. Un racconto di formazione intenso e avventuroso che cattura il cuore dei giovani lettori. Dopo aver amato

© Arezzonotizie.it - "L'Inverno delle stelle", tra fascismo e Resistenza una storia di formazione profonda e avventurosa

Abbiamo molto amato il romanzo per adulti di Nicoletta Verna "I giorni di vetro" e attendevamo con molte aspettative il suo esordio nella narrativa destinata ai ragazzi. Ne "L'inverno delle stelle" l'autrice torna a occuparsi di un periodo storico che “è nel nostro Dna”, il fascismo e la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Leggi anche: Storia avventurosa del fisico nucleare che produce ottimi Cheddar

Leggi anche: Affetta da sordità profonda bilaterale: la storia di una bambina su una rivista scientifica internazionale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La vera storia della resistenza al fascismo che non durò due anni ma ventisei - Curioso il destino di due parole importanti – fascista e antifascista – che sarebbe logico immaginare come definite una volta per sempre e che invece perdono spesso la loro dimensione storica: per ... huffingtonpost.it

Mattarella "bastona" il fascismo: fu complice di ferocia nazista. E poi esalta la Resistenza - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha ribadito pubblicamente il suo essere profondamente antifascista. notizie.tiscali.it

Fortnite. . Circondati da stelle, regali e tanta allegria…Lo spirito del Mezz'inverno è quasi arrivato Mettiti comodo e raduna la tua squadra: il Mezz'inverno inizia domani! - facebook.com facebook