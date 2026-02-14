Lumbarda Dop il vino croato che fa infuriare la Lombardia | Denominazione ambigua danneggia i nostri prodotti

Il vino croato Lumbarda Dop ha scatenato le proteste dei produttori lombardi, che accusano questa denominazione di creare confusione e di danneggiare le loro vendite. La disputa si accende dopo che i produttori della regione hanno visto aumentare le richieste di clienti italiani per un vino che, secondo loro, si presenta come una variante locale, ma in realtà proviene dall’altra sponda dell’Adriatico. La questione riguarda anche i confini tra i due territori e la chiarezza delle etichette, che molti considerano poco trasparenti.

Milano, 14 febbraio 2026 – La disfida Lumbarda. No, non è un ritorno agli anni Ottanta e Novanta, agli albori della Lega di Umberto Bossi che battagliava contro "Roma ladrona". La mossa croata. C'entra ancora la Lombardia, ovviamente, ma stavolta il nemico è la Croazia. E il guanto di sfida, in un certo senso, è stato lanciato da Zagabria. Già, perché l'ex repubblica jugoslava ha presentato all'Unione Europea la richiesta di legittimazione della denominazione 'Lumbarda Dop' per un suo vino prodotto.. a Lumbarda. Così si chiama infatti un piccolo comune sull'isola di Kor?ula, nella Dalmazia meridionale.