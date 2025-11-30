Export prodotti DOP italiani supera i12 miliardi record per cibo e vino
Il Made in Italy ì diventa un motore industriale e strategico per il Paese. L’ultimo report Ismea sulle produzioni agroalimentari e vitivinicole DOP, IGP e STG racconta un settore in continua espansione, sempre più orientato all’export e capace di generare valore, occupazione e competitività internazionale. Secondo il rapporto presentato a Roma il 26 novembre 2025, alla presenza del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, la dop economy italiana ha raggiunto un valore complessivo di 20,7 miliardi di euro alla produzione nel 2024, con una crescita del +3,5% in un solo anno e addirittura del +25% rispetto al 2020. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Altre letture consigliate
Dal FEL, le voci di Lorena dell’Ufficio Export, e Mirco, Dimostratore Tecnico. I prodotti VALPAINT raccontati da chi li propone e li applica ogni giorno. — From FEL trade fair, Lorena’s opinion from Export Department, and Mirco’s opinion, Technical Demonstrato - facebook.com Vai su Facebook
#Trump elimina #dazi su 1 mld$ prodotti agricoli dalle #Filippine: banane, cocco, mango, caffè, tè, spezie, fertilizzanti. Non più tassa 19%. Quasi la metà dei 14,5 mld$ di export totali verso #USA entrerà senza tariffe In rassegna: china-files.com/in-cina-e-asia Vai su X
Dop economy trainata dall'export. In Italia nei primi 9 mesi del 2025 vendite nella Gdo +1% - Qualivita il settore nel 2024 registra +3,5% del valore ... Riporta distribuzionemoderna.info
La Dop Economy italiana vale 20,7 miliardi di euro, in crescita del +25% dal 2020 - La Dop Economy italiana tocca 20,7 miliardi nel 2024 con +3,5%. horecanews.it scrive
Dop economy, export del Molise in sofferenza, -17% - In Italia, nel 2024 il settore della Dop economy regionale, l'export dei prodotti a denominazione e specialità protetta, si conferma in crescita diffusa e capillare mostrando valori più alti rispetto ... Segnala ansa.it