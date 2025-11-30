Export prodotti DOP italiani supera i12 miliardi record per cibo e vino

Quifinanza.it | 30 nov 2025

Il Made in Italy ì diventa un motore industriale e strategico per il Paese. L’ultimo report Ismea sulle produzioni agroalimentari e vitivinicole DOP, IGP e STG racconta un settore in continua espansione, sempre più orientato all’export e capace di generare valore, occupazione e competitività internazionale. Secondo il rapporto presentato a Roma il 26 novembre 2025, alla presenza del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, la dop economy italiana ha raggiunto un valore complessivo di 20,7 miliardi di euro alla produzione nel 2024, con una crescita del +3,5% in un solo anno e addirittura del +25% rispetto al 2020. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

