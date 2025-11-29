Dop economy la Calabria vale oltre 62 milioni con i prodotti a denominazione e specialità protetta

Reggiotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cresce la Dop Economy calabrese: oggi raggiunge un valore di oltre 62 milioni, registrando un balzo del 8,2% nel 2024 e in costante crescita, del valore dell’economia legata ai prodotti Dop e Igp, un patrimonio agroalimentare da tutelare anche grazie alla legge Caselli sui reati agroalimentari. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

