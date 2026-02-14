L’ultima telecronaca? A Bulbarelli

Bulbarelli ha commentato l’ultima gara, dopo che Petrecca ha commesso un errore all’apertura dei Giochi. La sua scelta di affidare la chiusura a un giornalista silurato dal Quirinale ha fatto discutere. In molti si chiedono se questa mossa possa riabilitare la figura di Petrecca davanti al pubblico.

C’è un modo per rimediare alla figuraccia di Petrecca all’inizio dei Giochi: far condurre la cerimonia di chiusura al giornalista fatto silurare (nell’omertà generale) dal Quirinale. Ridate il microfono ad Auro Bulbarelli. Chi è, mi domanderete? Per gli appassionati di ciclismo e di sport in generale, Auro è il telecronista vecchia scuola, è la voce che riconosci tra mille, è una delle risorse di una Rai che sta perdendo brillantezza. Non a caso era lui il designato a raccontare la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali, la cui eco oggi è tristemente famosa per la goffaggine e la sciatteria del direttoredi RaiSport, Paolo Petrecca. 🔗 Leggi su Laverita.info

Auro Bulbarelli guiderà la telecronaca della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina, a causa della sua lunga esperienza nel commento degli eventi olimpici.

La Rai ha deciso di rimettere in pista Auro Bulbarelli per commentare la chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dopo aver sospeso temporaneamente Paolo Petrecca.

Polemica per le gaffe dei telecronisti Rai durante la cerimonia di apertura di Milano-Cortina

Argomenti discussi: Petrecca, tutti gli errori e le gaffe durante la sua telecronaca della cerimonia; Paolo Petrecca la sfangherà anche stavolta?; Figuraccia olimpica: gaffe, errori, scambi di persona. La telecronaca Rai diventa un caso politico; Petrecca travolto dalle critiche per la telecronaca della cerimonia di Milano-Cortina: Ci metta la….

