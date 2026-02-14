Milano Cortina Auro Bulbarelli condurrà la telecronaca della cerimonia finale

Auro Bulbarelli guiderà la telecronaca della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina, a causa della sua lunga esperienza nel commento degli eventi olimpici. La trasmissione sarà arricchita dalla presenza di Cecilia Gasdia, che canterà dal palco dell’Arena di Verona durante la diretta.

(Adnkronos) – La telecronaca della cerimonia finale delle Olimpiadi invernali Milano- Cortina sarà condotta – a quanto apprende l'Adnkronos – dal giornalista sportivo Auro Bulbarelli, che sarà affiancato nella sua conduzione dal soprano Cecilia Gasdia, Sovrintendente dell'Arena di Verona.

Auro Bulbarelli commenta la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, dopo essere stato sospeso a causa della battuta infelice su Mattarella.

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, Paolo Petrecca, direttore di RaiSport, ha preso il posto di Auro Bulbarelli e ha iniziato a commentare l’evento.

