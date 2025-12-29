Medico aggredito al pronto soccorso di Polla la Fials | Chi cura deve essere protetto

Recenti episodi di violenza al pronto soccorso di Polla hanno coinvolto il personale sanitario, con un medico aggredito da un giovane in stato di ebbrezza. La Fials sottolinea l’importanza di tutelare chi lavora in ambito sanitario, affinché possano svolgere il loro ruolo in condizioni di sicurezza e serenità, garantendo così un’assistenza efficace e rispettosa per tutti i pazienti.

Negli ultimi giorni si è verificato un nuovo episodio di violenza ai danni del personale sanitario del pronto soccorso di Polla, dove un medico è stato aggredito mentre era regolarmente in servizio da un giovane in evidente stato di ebbrezza. Un fatto che riporta con forza al centro.

A Polla aggredito un medico del pronto soccorso - Un medico del pronto soccorso dell'ospedale di Polla, in provincia di Salerno, è stato aggredito all'alba da un giovane paziente all'interno della struttura sanitaria. rainews.it

Polla: medico aggredito in Pronto Soccorso. Paziente arrestato - it è dotata di polizza assicurativa con UnipolSai, numero polizza 1/39359/99/178061324 agenzia di Polla (SA), a Copertura della Responsabilità Civile, Tutela legale, ... ondanews.it

Poche ore prima un medico del braccio è stato aggredito con un'asta porta flebo. Sindacati in allarme - facebook.com facebook

Medico aggredito in ospedale del Salernitano, arrestato un 23enne. Aveva colpito con calci e pugni il dottore nel pronto soccorso di Polla #ANSA x.com

