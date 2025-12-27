Viareggio, 27 dicembre 2025 – Un ciclista di 53 anni, residente a Massa, è rimasto gravemente ferito a Lido di Camaiore sul viale Colombo, all'altezza di piazza Brodolini in seguito a un incidente con un'auto guidata da un 60enne di Camaiore. A seguito del violento impatto il ciclista ha riportato serie lesioni, soprattutto al volto, ed è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale Versilia in codice rosso. Intervenuti per i rilievi la polizia locale di Camaiore e la Misericordia di Camaiore e Lido per i soccorsi al ciclista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente tra bici e auto, ciclista portato al pronto soccorso: gravi lesioni al volto

Leggi anche: Incidente stradale, impatto tra bici ed auto: giovane soccorso e trasportato al Santa Maria

Leggi anche: Incidente a Pinerolo: scontro tra auto e bici, ciclista trasportato in ospedale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Incidente a Natale, investito e ucciso in bici: morto un uomo; Incidente tra auto e biciclette a Cepagatti, due persone finiscono in ospedale; Incidente tra Ruvo e Corato, travolto da un'auto mentre percorre in bici la provinciale: morto trentenne; Incidente: scontro tra auto e bici, un uomo trasportato in ospedale.

Incidente a Camaiore, grave ciclista - Nel primo pomeriggio di oggi 27 dicembre, però, un ciclista è rimasto ferito in modo serio a Lido di Camaiore. luccaindiretta.it