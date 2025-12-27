Incidente tra bici e auto ciclista portato al pronto soccorso | gravi lesioni al volto
Viareggio, 27 dicembre 2025 – Un ciclista di 53 anni, residente a Massa, è rimasto gravemente ferito a Lido di Camaiore sul viale Colombo, all'altezza di piazza Brodolini in seguito a un incidente con un'auto guidata da un 60enne di Camaiore. A seguito del violento impatto il ciclista ha riportato serie lesioni, soprattutto al volto, ed è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale Versilia in codice rosso. Intervenuti per i rilievi la polizia locale di Camaiore e la Misericordia di Camaiore e Lido per i soccorsi al ciclista. 🔗 Leggi su Lanazione.it
