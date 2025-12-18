Calciomercato Inter Muharemovic nel mirino | De Vrij verso l’addio e spunta l’idea per la difesa

L'Inter si prepara a una fase di rivoluzione difensiva: con De Vrij vicino all’addio, i nerazzurri valutano il profilo di Muharemovic come possibile rinforzo. La situazione di De Vrij apre scenari di mercato e nuove strategie per rafforzare la linea arretrata, mantenendo alta l’attenzione sulle mosse in vista della prossima sessione di calciomercato.

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Muharemovic nel mirino: De Vrij verso l’addio e spunta l’idea per la difesa Inter News 24 Calciomercato Inter, difesa da rinnovare: De Vrij in uscita e attenzione al profilo di Muharemovic: le ultime. Il calciomercato Inter inizia a muoversi anche sul fronte difensivo, con scenari che potrebbero concretizzarsi già a gennaio. Secondo quanto riportato da Repubblica, tra i nerazzurri e Stefan de Vrij, difensore centrale olandese classe 1992, potrebbero aprirsi discorsi di separazione. Il giocatore, che vuole mantenere continuità in vista dei prossimi Mondiali con la Nazionale olandese, valuta con attenzione una possibile uscita anticipata per non perdere spazio. In questo contesto, la dirigenza dell’Inter sta monitorando diversi profili per cautelarsi in vista della seconda parte di stagione e, soprattutto, in ottica futura. 🔗 Leggi su Internews24.com Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Frattesi e De Vrij verso l’addio? Si spinge per Norton Cuffy Leggi anche: Calciomercato Inter, Muharemovic è l’ultima idea per la difesa: piace anche un suo compagno di squadra al Sassuolo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. VIDEO FCIN1908 / Carnevali: “Muharemovic nel mirino delle big? Al momento…”; Calciomercato Inter, nel mirino diversi difensori: Ordonez e Gila in pole; Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: voci su Berardi, Laurienté può partire; Carnevali parla di Muharemovic | Interesse dell’Inter? Al momento dico questo. Calciomercato Inter, nel mirino diversi difensori: Ordonez e Gila in pole - Il Calciomercato Inter si focalizza soprattutto intorno alle urgenze per il reparto difensivo. sportpaper.it

Calciomercato Sassuolo, Inter e Milan pronte al duello: Muharemovic accende il derby per la difesa - Calciomercato Sassuolo, Inter e Milan pronte al duello: Muharemovic accende il derby per la difesa Il tema caldo del momento è il Calciomercato Sassuolo, che potrebbe diventare il terreno di un nuovo ... calcionews24.com

Muharemovic-Inter, il ds del Sassuolo: "Diversi club hanno chiesto informazioni". La strategia dei nerazzurri - Il difensore centrale classe 2003 è finito nel mirino dell'Inter, che nelle ultime settimane lo ha fatto ... calciomercato.com

Calciomercato.it. . #Inter partita alla volta di Riyadh: c’è #Calhanoglu, con la squadra anche #Darmian. Indisponibili Acerbi, Dumfries, Palacios e Di Gennaro @GiokerMusso - facebook.com facebook

Calciomercato Inter, Dumfries si opera: adesso i nerazzurri valutano alternative a destra! Le riflessioni della dirigenza puntano a questa ipotesi x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.