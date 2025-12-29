Inter Frattesi nel mirino della Juventus | Spalletti spinge

La finestra di calciomercato invernale si avvicina, portando con sé voci di possibili trasferimenti. Tra i nomi più discussi c’è quello di Davide Frattesi, che potrebbe essere un obiettivo della Juventus. Con Luciano Spalletti alla guida del club bianconero, le trattative potrebbero intensificarsi. In questo contesto, analizzare le possibili mosse diventa importante per comprendere le strategie di mercato delle squadre coinvolte.

La sessione di calciomercato invernale è alle porte e molti calciatori potrebbero decidere di interrompere il proprio percorso con una squadra per intraprenderne un altro alla ricerca di maggiore spazio: questa potrebbe diventare la strada di Davide Frattesi, finito ormai nel mirino della Juventus, anche grazie alla presenza di Luciano Spalletti alla guida del club bianconero. La Juventus sarebbe alla ricerca di un centrocampista di inserimento, ma comunque di struttura, che possa andare a compensare le lacune lasciate a centrocampo e fare dunque coppia con Khephren Thuram. Frattesi, che ormai all'Inter non trova più spazio, potrebbe decidere di dare una svolta alla propria carriera e iniziare una nuova avventura a Torino.

