De Martino mi ha tradito Ventura è in balia del marito Bonolis mi manca | Lucio Presta senza filtri

Lucio Presta si è aperto senza peli sulla lingua in un'intervista al Fatto Quotidiano. Ha parlato di tradimenti, problemi di coppia e di come alcuni personaggi dello spettacolo affrontano le difficoltà personali. Ha confessato, tra l’altro, di aver subito un tradimento da parte di De Martino e di sentire la mancanza di Bonolis. Le sue parole sono dirette e senza filtri, offrendo uno sguardo senza censure sulla vita degli artisti italiani.

Luicio Presta si è raccontato al Fatto Quotidiano in un'intervista senza filtri, ricca di particolari su molti personaggi dello spettacolo italiano, da Stefano De Martino ad Amadeus, da Simona Ventura a Paolo Bonolis. Con Selvaggia Lucarelli l'agente televisivo ha ripercorso la sua vita e la lunga carriera, segnata da tante soddisfazioni ma anche da avvenimenti che hanno fatto discutere (circa un anno fa il suo divorzio professionale da Bonolis finì al centro di accesi botta e risposta). Tra le confidenze più dure di Lucio Presta quella su Stefano De Martino che ha detto di aver lanciato in Rai salvo poi essere abbandonato per un altro agente: "Ho fatto di tutto per fargli fare Stasera tutto è possibile, poi è andato con Caschetto".🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Lucio Presta

Lucio Presta si è lasciato andare in un’intervista lunga e diretta.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Lucio Presta

Argomenti discussi: Stefano De Martino lancia un chiaro messaggio a Belen: ecco cosa ha postato sui social; Herbert Ballerina: Stefano De Martino? Mi ha fatto diventare famosissimo, ci capiamo al volo; Affari Tuoi, salta la puntata di questa sera: perché Stefano De Martino non va in onda; Affari Tuoi, Herbert Ballerina: Ecco perché io e De Martino funzioniamo. Poi il retroscena su Checco Zalone.

Lucio Presta a ruota libera: A De Martino ho detto che non saluto i traditori. Amadeus ha pagato la stupiditàL'agente dei vip si confessa in un'intervista fiume. Dall'ultimo incontro con Stefano De Martino: Mi ha salutato e io ho risposto: 'Non saluto i ... fanpage.it

Emma: Stefano De Martino? Quel tradimento mi ha rallentato la carriera, ma è il fidanzato che mi ha fatto più ridereLa cantante, ospite del podcast di Victoria Cabello torna a parlare della sua storia d'amore con il conduttore di Affari Tuoi ... today.it

Lucio Presta non è mai stato un uomo da mezze misure, l'affondo su Stefano De Martino poi ha anche parlato del fallimento di Amadeus sul Nove facebook

Al Teatro Auditorium un confronto intenso con il cantautore e l’agente Lucio Presta. Il Rettore Greco: “Tra logica e sentimento si gioca l’esperienza più profonda dell’essere umano” #Universita x.com