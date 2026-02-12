De Martino mi ha tradito Ventura è in balia del marito Bonolis mi manca | Lucio Presta senza filtri

Lucio Presta si è aperto senza peli sulla lingua in un'intervista al Fatto Quotidiano. Ha parlato di tradimenti, problemi di coppia e di come alcuni personaggi dello spettacolo affrontano le difficoltà personali. Ha confessato, tra l’altro, di aver subito un tradimento da parte di De Martino e di sentire la mancanza di Bonolis. Le sue parole sono dirette e senza filtri, offrendo uno sguardo senza censure sulla vita degli artisti italiani.

Luicio Presta si è raccontato al Fatto Quotidiano in un'intervista senza filtri, ricca di particolari su molti personaggi dello spettacolo italiano, da Stefano De Martino ad Amadeus, da Simona Ventura a Paolo Bonolis. Con Selvaggia Lucarelli l'agente televisivo ha ripercorso la sua vita e la lunga carriera, segnata da tante soddisfazioni ma anche da avvenimenti che hanno fatto discutere (circa un anno fa il suo divorzio professionale da Bonolis finì al centro di accesi botta e risposta). Tra le confidenze più dure di Lucio Presta quella su Stefano De Martino che ha detto di aver lanciato in Rai salvo poi essere abbandonato per un altro agente: "Ho fatto di tutto per fargli fare Stasera tutto è possibile, poi è andato con Caschetto".🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

